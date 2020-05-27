ارتداء الكمامة شرط لركوب المواصلات العامة في مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شددت مصر، أمس الثلاثاء، من إجراءاتها الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا»، مؤكدة ضرورة ارتداء الكمامات الطبية، مع بدء العودة للعمل السبت المقبل، وعدم السماح بركوب المواصلات العامة، أو ارتياد المصالح الحكومية وأماكن التجمعات، من دون اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، فيما تصدر هاشتاج «جيش مصر الأبيض» الترند محبطاً محاولات جماعة «الإخوان» للوقيعة بين الأطباء وشعب مصر.

الثانوية العامة 21 يونيو

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم: إن ارتداء الكمامة سيكون شرطاً لدخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، المقرر لها 21 يونيو المقبل.وفي السياق، أكدت وزارة الصحة، توفير كافة سبل الرعاية للأطباء وأسرهم، في مواجهة «كورونا».وقال شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية والطوارئ، إن الوزارة ستتابع توفير سبل الرعاية للأطقم الطبية بالكامل، كما تقرر تخصيص دور للأطباء وأسرهم في مستشفيات العزل.

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هاشتاج «جيش مصر الأبيض» يتصدر

ودشن مصريون هاشتاج «جيش مصر الأبيض»، الذي جاء على رأس الترند فى مصر؛ وذلك بعد دفاع رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن الأطباء، وتأييدهم، ودعمهم، وأيضاً فى نفس الوقت رفضهم لكافة محاولات الوقيعة بين الأطباء والشعب المصري، التي تقوم بها جماعة «الإخوان» الإرهابية.

180 ألف مسحة طبية

وكشف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن أجهزة الوزارة قامت، خلال الفترة الماضية، بأكثر من 180 ألف مسحة طبية، إلى جانب الكواشف السريعة، التي زادت على نحو 200 ألف كشف، لرصد المصابين بالفيروس .