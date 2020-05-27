شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الكمامة شرط لركوب المواصلات العامة في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
شددت مصر، أمس الثلاثاء، من إجراءاتها الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا»، مؤكدة ضرورة ارتداء الكمامات الطبية، مع بدء العودة للعمل السبت المقبل، وعدم السماح بركوب المواصلات العامة، أو ارتياد المصالح الحكومية وأماكن التجمعات، من دون اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، فيما تصدر هاشتاج «جيش مصر الأبيض» الترند محبطاً محاولات جماعة «الإخوان» للوقيعة بين الأطباء وشعب مصر.
الثانوية العامة 21 يونيو
وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم: إن ارتداء الكمامة سيكون شرطاً لدخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، المقرر لها 21 يونيو المقبل.وفي السياق، أكدت وزارة الصحة، توفير كافة سبل الرعاية للأطباء وأسرهم، في مواجهة «كورونا».وقال شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية والطوارئ، إن الوزارة ستتابع توفير سبل الرعاية للأطقم الطبية بالكامل، كما تقرر تخصيص دور للأطباء وأسرهم في مستشفيات العزل.
هاشتاج «جيش مصر الأبيض» يتصدر
ودشن مصريون هاشتاج «جيش مصر الأبيض»، الذي جاء على رأس الترند فى مصر؛ وذلك بعد دفاع رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن الأطباء، وتأييدهم، ودعمهم، وأيضاً فى نفس الوقت رفضهم لكافة محاولات الوقيعة بين الأطباء والشعب المصري، التي تقوم بها جماعة «الإخوان» الإرهابية.
180 ألف مسحة طبية
وكشف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن أجهزة الوزارة قامت، خلال الفترة الماضية، بأكثر من 180 ألف مسحة طبية، إلى جانب الكواشف السريعة، التي زادت على نحو 200 ألف كشف، لرصد المصابين بالفيروس .
كانت هذه تفاصيل خبر ارتداء الكمامة شرط لركوب المواصلات العامة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.