الحكومة العراقية تتعهد بتحقيق شفاف في أحداث التظاهرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بياناً بشأن تقرير الأمم المتحدة الخاص حول حالات الاختطاف والتعذيب خلال التظاهرات، تعهد فيه بالتحقيق النزيه في كل الأحداث التي رافقت التظاهرات، في وقت كشف جهاز مكافحة الإرهاب عن مقتل ما يُسمى «والي العراق» ومعاون زعيم تنظيم «داعش» بضربة جوية للتحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية، وأوضح الكاظمي، أن فترة متابعة «والي العراق» من قبل الأجهزة العراقية ليست بالقصيرة، في حين أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على عنصر في التنظيم الإرهابي بعد عودته من سوريا إلى العراق.

وقال مكتب الكاظمي في بيان: إن «الحكومة العراقية اطلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون (حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث)، والذي يغطي الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2019 ولغاية 21 مارس 2020».

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وأضاف: إن «الحكومة العراقية تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الإنسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص»، لافتاً إلى أن «الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار إليها في التقرير، وفق المنهاج الوزاري».

من جهة أخرى، قال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، إن «قوة من الجهاز تمكنت بالاشتراك مع التحالف الدولي من قتل الإرهابي معتز نومان عبد نايف الجبوري، المكنى باسم (حجي تيسير) والذي يشغل ما يسمى بوالي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش». وأوضح البيان، إنه «تم استهداف الإرهابي المذكور بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب». وذكر الناطق الإعلامي باسم القوات المسلحة العميد يحيى رسول في بيان، إن «الكاظمي يشكر ويثمن جهود جهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب على تنسيقهم العالي بتبادل المعلومات التي أدت إلى مقتل القيادي «الداعشي» المسؤول عن شؤون الولايات كافة ومسؤول التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية»، مشيرا الى أن متابعة منتسبي الأجهزة الأمنية لهذا الإرهابي لفترة ليست بالقصيرة.

إلى ذلك، ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان صحفي، أن «مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع لواء المشاة 30 ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البو عبيد، ناحية الرمانة بقضاء القائم في محافظة الأنبار». وأشارت إلى أن «المعتقل قدم من سوريا بعد أن تلقى تدريباً على يد عصابات «داعش» الإرهابية هناك.