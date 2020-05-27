الهنوف محمد: جدارة مستحقة لكتّـاب الوطن في جميـع أجنـاس الأدب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل الساحة الثقافية في السادس والعشرين من مايو/ أيار بيوم الكاتب الإماراتي، وبهذه المناسبة قالت الهنوف محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، نائب الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب: «إن يوم الكاتب الإماراتي هو يوم تاريخي يؤطر ويشكل ويحتفي بمكانة كتابنا على الساحة الثقافية المحلية والخليجية والعربية والعالمية. لقد استطاعت الإمارات وفي زمن قياسي أن تعطي كتابها مساحة ومتنفساً لإبداء آرائهم وإبراز إبداعاتهم من خلال جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمؤسسات الثقافية. أثبت الكاتب الإماراتي جدارته في جميع أجناس الأدب.. في الشعر والقصة والرواية والمسرح والترجمة، وما لاحظته من خلال زياراتي للدول العربية اهتمام النقاد بالأدب الإماراتي لما له من خصوصية وبصمة متميزة. وأشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاختياره ذكرى تأسيس الاتحاد يوماً للكاتب الإماراتي».

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتّاب الإمارات، قد أعلن في 17 سبتمبر 2018 عن اختيار26 مايو من كل عام، يوماً للكاتب الإماراتي، يتم فيه الاحتفاء بما يقدمه من إصدارات، وإنتاجات أدبية، وشعرية جديدة، يرفد بها الساحة الثقافية والأدبية، بهدف نشر وتعميق ثقافة الكتابة، وصناعة النشر والإنتاج الأدبي.