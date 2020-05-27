«البندقية السينمائي» في موعده بأفلام أقل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن لوكا زايا، حاكم منطقة فينيتو الإيطالية، أن مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده المقرر في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك مع انحسار تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.

ورجح زايا أن عدداً أقل من الإصدارات الفنية سيشارك في نسخة المهرجان هذا العام، بسبب إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع صناعة السينما في العالم للحد من تفشي فيروس «كورونا».

وكان قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي أن الممثلة الأسترالية، كيت بلانشيت، سترأس الدورة ال77 لمهرجان البندقية السينمائي.

ويعد المهرجان الذي تنظمه شركة «بينالي دي فينيسيا» أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

وتعتزم إيطاليا رفع جميع القيود المفروضة على السفر يوم 3 يونيو/ حزيران المقبل، وسيتمكن القادمون من دول الاتحاد الأوروبي من الدخول دون حجر صحي.

واضطر مهرجان كان السينمائي في فرنسا، وهو أكبر مهرجان للسينما في العالم، إلى تأجيل دورته التي كانت مقررة في مايو/ أيار بسبب فيروس «كورونا».