تحديات العمل الثقافي

في هذا العام يدخل يوم الكاتب الإماراتي عامه الثاني، وهو احتفاء بالكتابة، والكاتب الإماراتي.

إن العودة إلى البدايات الأولى للحركة الثقافية في الإمارات تحدد بوضوح تام ما واجه تلك الثقافة من صعوبات يرتكز أغلبها على الجوانب المادية، ومع ذلك لم تثن هذه الصعوبات عزيمة الرعيل الأول من مثقفي الإمارات عن الاجتهاد وتحمل مسؤولياتهم التاريخية في القيام بالدور الذي حملوه على عاتقهم بحثاً، وكتابة، ونشراً رغم تواضع الإمكانات آنذاك.

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الآن تواجه الكاتب والمؤسسات الثقافية تحديات كبيرة في زمن «كورونا»، خصوصاً بعد قرار تعليق الأنشطة والفعاليات الثقافية التي كانت ضمن البرامج المعتمدة للموسم الثقافي الحالي، وما هي البدائل؟ كانت لدينا رؤية حول كيفية استمرار الحياة الثقافية والأدبية في ظل جائحة كورونا، وبالفعل لم نركن للمسلمات، والبديهيات، وكان يتوجب علينا في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات إيجاد الحلول والوسائل التي تكفل لنا البقاء، والتعايش مع الواقع وتنفيذ الأنشط الثقافية والأدبية، ولكن عن بعد.

ووجدنا أن هناك الكثير من القيم والمزايا الإيجابية التي صنعتها جائحة كورونا، وكما يقال وراء كل محنة تقف منحة، واتخذنا خطوات عملية في اختيار المنصة الافتراضية التي نتواصل بها مع المبدعين، والمثقفين، والجمهور، واستفدنا كثيراً من التجربة الأولى، حيث أدركنا قوة تأثير التكنولوجيا وتطبيقاتها في تغيير الحياة الثقافية والإبداعية، ومن يحسن استثمارها ويوظفها بطريقة صحيحة وعلمية قد يحصد نتائج تفوق التوقعات، وقد وجدنا أن عدد الحضور كبير جداً، ومن جميع الدول.

لقد فرضت صدمة جائحة كورونا على المجتمعات بشكل عام، والمؤسسات الثقافية بشكل خاص، الحاجة الماسة إلى التغيير، وفي توظيف التكنولوجيا في العمل الثقافي، وفي إعادة ترتيب الأولويات، لتستمر الحياة الثقافية، ولا يتوقف المبدع، ولا المؤسسات الثقافية عن العطاء مهما كانت الظروف. وقد سجّل التاريخ على مر العصور أنه في الأزمات هناك مؤسسات تطورت، وابتكرت الحلول، وأبدعت الأساليب، لكي تتجاوز العوائق، وتحقق أهدافها، والبعض بقي تحت عباءة «كورونا» ينتظر الفرج، ونسي من الصدمة كيف يخرج من عنق الزجاجة.