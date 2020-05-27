«كورونا» يضرب أسعار اللاعبين في دوري الدرجة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

رضخ الكثير من لاعبي الدرجة الأولى الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم إلى سياسة الأمر الواقع، وقبلوا بتخفيض راتبهم، أو الحصول على الراتب نفسه بعد أن كانوا يمنون النفس بأن ينالوا راتباً أعلى، فيما رفض آخرون التجديد، وفضلوا الانتظار عسى ولعل أن يجدوا عرضاً أفضل، ووقع بعضهم مقابل وعد بوظيفة إلى جانب الراتب المخفض.

ويبدو أن أندية الهواة ماضية في تطبيق سياسة تقشف، وتقليل الصرف والإنفاق، ربما لأنها تتوقع تخفيض ميزانياتها بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتتسم المفاوضات التي تجري حالياً بين إدارات الأندية واللاعبين الذين اكملوا فترتهم، أو مع لاعبين من خارج النادي بالتردد والبطء بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص الدوري من جهة، ولأن الأندية لا تعرف كيف سيكون وضعها المادي في العام المقبل.

وتفضل الأندية حالياً التجديد للاعبيها، ونجح البطائح في التجديد لنحو 75% من لاعبيه الذين أتموا فترتهم مع النادي، كما جدد دبا الحصن لمجموعة من عناصره، ويقدر عدد اللاعبين الذين انتهت عقودهم بما يزيد على 120 لاعباً، والسبب أن الأندية تتعاقد مع اللاعبين لعام واحد عادة، سواء كانوا مواطنين، أو أجانب، أو مقيمين.

وقال جمعة العبدولي عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، إن الأندية بدأت الترتيب للموسم المقبل وشرعت في التجديد للاعبيها، والتعاقد مع لاعبين على الرغم من أن الميزانية المخصصة لها لم تتضح بعد، لكن بصورة عامة، هناك توجه لتخفيض الرواتب، وبالنسبة إلينا في دبا الفجيرة، نحن مطالبون بإعادة النظر في الرواتب، لأننا كنا ندفع أعلى رواتب في دوري الأولى، وكنا ملزمين بذلك، لأن عقود اللاعبين وقعت منذ أن كان الفريق في دوري المحترفين، لكن الوضع حالياً مختلف.

Advertisements

وتابع: اللاعبون الذين أكملوا فترتهم معنا قدمنا لهم عروضاً وفق الوضع الجديد، ونحن ننتظر ردهم، والأندية ستطبق قرار الاتحاد بخصوص تخفيض الرواتب لأنه عادل، فصحيح أن اللاعب ليس له ذنب لكنه، في المقابل، لا يتدرب، ولا يشارك في مباريات. وقال العبدولي: أصلاً الأندية لم تخسر شيئاً بسبب الوباء لأنها تعتمد أصلاً على الحكومات المحلية، وليس هناك شركات أو استثمارات عكس الأندية في أوروبا، حتى الأندية عندنا التي تملك محال تجارية، أو فنادق، لا تعتمد عليها، بل على الحكومة المحلية، ولذلك في حال تقرر إلغاء الدوري لن يكون هناك متضرر في رأيي من الناحية المادية.

أزمة عالمية

من جانبه، قال المحلل عمار الدوخي، إن الجائحة لم تضرب أسعار لاعبي الهواة فقط، بل لاعبي دوري الخليج العربي أيضاً، وكل اللاعبين في العالم، وأضاف: توجه الأندية إلى التقشف مطلوب، فالأندية سواء كانت ضمن منظومة الهواة، أو المحترفين، بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية، وفي حجم الإنفاق على التعاقدات، وأيضاً مطالبة بالتدقيق في الاختيار، لأن المشكلة الحاصلة الآن أن الأندية ترتكب أخطاء في التعاقدات، وتنتدب لاعبين ومدربين لا يقدمون الإضافة، فتضطر للاستغناء عنهم بعد أشهر قليلة من التعاقد معهم، وتأتي بآخرين فتدفع أضعاف ما يفترض أن تدفعه، وأتمنى أن تتجه الأندية إلى وضع فقرة في العقد تتحسب للكوارث والطوارئ.

من جهته، توقع وكيل اللاعبين أحمد ناصر، استمرار الوضع على ما هو عليه حالياً، وقال: أندية الأولى تتوزع على ثلاث فئات، فئة الهابطين من دوري الخليج العربي، وهؤلاء يدفعون رواتب عالية، وفئة ثانية تضم الفرق صاحبة الإمكانات الجيدة، وثالثة تشمل الأندية محدودة الإمكانات، والوضع لن يختلف في رأيي في العقود، والرواتب، والأمر يتوقف في النهاية على الميزانيات المخصصة من الحكومات. وذكر أن فرق الفئة الثانية تدفع بين 15 إلى 25 ألف درهم راتباً شهرياً، والثالثة من 7 آلاف إلى 12 ألفاً، واعتبر ناصر أن الفرق في الأخير مضطرة للتعاقد مع اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ومن الطبيعي أن تدفع لهم، وأمثال هؤلاء اللاعبين يفرضون شروطهم، وقال: هناك لاعب يضيف لفريقك، وإذا لم تتعاقد معه سيكون نقطة قوة وتفوق في الفريق المنافس، ولذلك ستكون مجبراً على التعاقد معه وإغرائه.

بدوره، نصح لاعب مخضرم زملاءه بالتعامل مع الواقع الجديد، وحذرهم من أن الوضع سيكون مختلفاً، ودعاهم إلى القبول براتب قليل، وعدم تفويت الفرصة حتى لا يندموا عليها غداً.