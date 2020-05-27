الدور الريادي

إن يوم الكاتب الإماراتي هو الفرح الذي يشع في جوانب المشهد الإبداعي في الدولة، ومنذ انطلاقه وترسيخه في حياتنا الثقافية ونحن نشعر بالامتنان لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كونه منح الكاتب الإماراتي التقدير الذي يستحق، وهو مكافأة لها دلالاتها المعرفية في حياتنا، حيث أسهم الكاتب الإماراتي على مدار السنين والأيام في تشكيل لوحة الإبداع في سماء الإمارات، وشارك بزخم كتاباته في تكوين فضاءات لكل مناحي الإبداع، فضلًا عن تزامن هذا اليوم مع ذكرى تأسيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وبنظرة عميقة لإطلاق هذا اليوم في الحياة الثقافية، سنجد أنه يتوج مسيرة حافلة بالإنجازات، استطاع سموه أن يؤرخ لها بفضل رؤاه الثقافية، وتوجيهاته ومبادراته التي سيخلدها التاريخ، فنحن أمام حالة خاصة في مسيرة الكتابة الإماراتية التي اتسمت بجماليات مختلفة مرتبطة بالبيئة والأجواء التي حلقت فيها الأقلام المخلصة المبدعة، فنحن نعيش مرحلة استثنائية في تاريخ الثقافة الإماراتية منذ إطلاق يوم الكاتب الإماراتي، ومن جهة أخرى فإن مثل هذا الاحتفاء يرسخ للقيم الإبداعية، ويؤكد أن الإمارات منحت الإنسانية الكثير.

فيا أيها الكاتب الإماراتي، أطلق العنان لقدراتك الإبداعية، وطاقاتك الثقافية، فأنت في مكانة يحسدك عليها كل كاتب، ويتمنى أن يكون مكانك، فقد منحك صاحب السموّ حاكم الشارقة مساحة مخضرة بالعطاء، من خلال تخصيص هذا اليوم من كل عام، هذا التكريم الذي يأتي من قبل رجل كرس حياته للثقافة والأدب، وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر للمبدع، وحفزه على أن يحفر في أرض بكر، ليبذر بذرة طيبة تؤتي أكلها كل حين فكراً وتنويراً يقف مدافعاً عن مقدرات الأمة وتاريخها وحضارتها، فهو الذي آمن بأن الثقافة غذاء الفكر، وأن الكتاب هو النهر الذي يقف على ضفافه كل ظامئ، ليتزود منه ماء المعرفة الذي يروي عطشه.

إن ذكرى هذا اليوم تجعل الكاتب الإماراتي يجدد خلايا الفكر، ويشحنها بطاقات هائلة من أجل أن يواصل مسيرته الإبداعية، ويقدم أعمالاً خالدة، تحيي دور المشهد الإماراتي، وتوثق لمرحلة مهمة من مراحل دعم الثقافة، وأهميتها في الإمارات، فهذه الدولة آمنت قيادتها بالعلم والمعرفة، ولذلك فقد تجلى دور العلم في الأزمات، وخرجت الكفاءات العلمية بما قدمته من خبرات وسبق علمي تعود فائدته على الإنسانية جمعاء، وفي الثقافة فإن مساحة الثقافة تعدت الحدود لتصل إلى أقطار عربية وعالمية، سجلت فيها دولة الإمارات دورها الرائد في هذا المجال.