كورونا.. 3 إصابات في غزة ترفع الإجمالي لـ61

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إصابة 3 أشخاص في القطاع بفيروس كورونا.



وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تم تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 61 حالة، توفي من بينهم حالة واحدة (سيدة) وتعافي 18 حالة".

وأضافت: "لا زالت 42 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح".

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 608، بما فيها القدس والضفة وغزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.