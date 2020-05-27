كورونا ينهي العام الدراسي في كردستان شمالي العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

- السلطات المحلية بالإقليم تخشى انهيار النظام الصحي حال تفشى الفيروس بشكل واسع

- عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية حذر أيضا من انهيار النظام الصحي للبلاد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإقليم كردستان في شمال العراق، الثلاثاء، إنهاء العام الدراسي الحالي، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم بحكومة الإقليم، آراك محمد قادر، في مؤتمر صحفي بأربيل، إن "الوزارة قررت إنهاء العام الدراسي للجامعات والمعاهد دون إجراء الامتحانات".

وأضاف قادر أن "نجاح الطلاب من رسوبهم سيتم تقييمه اعتمادا على درجاتهم في النصف الأول من العام الدراسي الحالي".

وأردف: "هذا القرار لا يشمل طلاب الدراسات العليا وكليات الطب وطب الأسنان، الذين سيواصلون دراستهم التطبيقية بالمستشفيات".

وفي 14 مارس/آذار الماضي، علقت حكومة الإقليم، الدراسة مؤقتا بالجامعات والمعاهد والمدارس، ضمن تدابير مكافحة كورونا.

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وبسبب ضعف النظام الصحي بالإقليم، تخشى السلطات المحلية، من انهياره في حال تفشى الفيروس على نطاق واسع.

في السياق، حذر علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان (تابعة للبرلمان العراقي)، من انهيار النظام الصحي للبلاد.

ودعا البياتي في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، الحكومة العراقية إلى إعادة ترتيب أولوياتها للنهوض بقطاع الصحة.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في العراق، 4 آلاف و848، بينها 169 وفاة، وألفان و852 حالة تعاف.





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