الجيش العراقي يعلن مقتل 4 "إرهابيين" قرب بغداد

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، مقتل 4 "إرهابيين" قرب العاصمة بغداد.

جاء ذلك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، صادر عن العميد يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وقال رسول إن قوات مشتركة من الجيش وأجهزة أمنية أخرى، نفذت عملية مداهمة في منطقة العناز جنوب غرب بغداد، بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

Advertisements

وأضاف رسول أن العملية "أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين، بينهم المدعو 'أبو صهيب'"، دون تفاصيل أكثر حول هويات "الإرهابيين" أو الجهة التي ينتمون إليها، أو بخصوص هوية "أبو صهيب" الذي يرجح مراقبون أنه أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وخلال الأشهر الأخيرة الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.