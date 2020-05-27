المغرب.. توقيف ممثل أساء للإسلام

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية، مساء الثلاثاء، توقيف ممثل أساء للإسلام في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل، وسط مطالبات بمقاضاته.

جاء ذلك في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة.



وظهر الممثل المغربي رفيق بوبكر في مقطع فيديو مع عدد من أصدقائه، سخر فيه من الإسلام والمساجد وخطبة الجمعة، ما أثار موجة غضب عارمة في صفوف المغاربة الذين دعوا إلى محاسبته.وقال البيان إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، فتحت "بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لممثل مغربي ظهر في شريط فيديو يسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بوقار العبادات".

وأضاف البيان أن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية رصدت "محتوى رقميا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه في وضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات".

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن المغربي توصلت بشكاوى من "عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال الإجرامية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها".

وتابع أنه "جرى الاحتفاظ بالممثل تحت تدابير الحراسة النظرية (التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيق) للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذلك تحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي بواسطة الأنظمة المعلوماتية".

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