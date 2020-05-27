نشر على مواقع التواصل الاجتماعي , مقطع فيديو لطائر “ام سالم” وهي تدافع عن فراخها من ثعبان أم جنيب بصحراء المملكة. وبحسب المقطع الذي نشره حساب الإنسانية على تويتر , ووثقه أحد الأشخاص أثناء سيره بالصحراء بمركبته , تفاجئ بوجود طائر يقوم بحركات أشبه بطلب المساعدة , حيث حاول الطائر إنقاذ فراخها من ثعبان كاد يلتهمهم. اظهر المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. طائر ينقذ فراخه من ثعبان حاول إلتهامهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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