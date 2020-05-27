“الشبح” أول قاذفات روسيا

ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدرين في مجمع تصنيع عسكري أن روسيا بدأت بناء نموذج لأول قاذفة قنابل شبح غير قابلة للرصد على أن ينتهي تصنيعها العام القادم.

وقالت تاس إن “الطائرة الجديدة ستصبح عند الانتهاء منها وتشغيلها قادرة على حمل مجموعة من الصواريخ والقنابل المتطورة بما فيها الأسلحة الأسرع من الصوت”.

وستتنافس الطائرة التي تعرف باسم “باك دا” مع قاذفة القنابل الشبح الاستراتيجية الأمريكية بي-2 التي دخلت الخدمة في 1997.

وتطور الصين أيضاً قاذفتها الشبح التي تحمل اسم “شيان اتش 20”.

وطورت روسيا بالفعل طائرتها المقاتلة الشبح “سوخوي 57”. وحلقت بها للمرة الأولى عام 2010 لكن لم يتم تصنيعها بأعداد كبيرة بعد.