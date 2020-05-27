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انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لعلامات وقوف المصلين في المساجد ، بما يضمن وجود مسافة كافية بينهم، كإجراء احترازي من فيروس كورونا، حسب تعميم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
يُذكر أن تعميم وزارة الشؤون الإسلامية الذي صدر اليوم حدد ضوابط عودة الصلاة في المساجد من يوم الاحد القادم ، عدا منطقة مكة المكرمة، ومنها ألزم المصلين بترك مسافة 2 متر بين كل مصل والآخر، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.
كانت هذه تفاصيل خبر صور متداولة لعلامات الوقوف للمصلين بالمساجد لضمان التباعد الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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