شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط الحديدية» تستأنف رحلاتها الأحد المقبل وتحدد موعد بدء الحجز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) استئناف رحلاتها بدءا من الأحد المقبل 31 مايو الحالي. وأصدرت الشركة بيانا على حسابها الرسمي في “تويتر” أشارت فيه إلى أن العملاء يمكن حجز رحلاتهم عن طريق الموقع أو التطبيق الإلكتروني ابتداءً من مساء يوم الأربعاء 27 مايو 2020.

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