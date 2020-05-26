شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية منع التجول الكامل وإيداع رواتب شهر مايو خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تبدأ الجهات الحكومية في إيداع رواتب موظفيها لشهر مايو يوم غد الأربعاء الموافق 27 مايو. وبنهاية يوم غدٍ الأربعاء ينتهي تطبيق منع التجول الكامل في مناطق المملكة كافة فيما عدا مدينة مكة المكرمة. ويبدأ يوم الخميس تطبيق منع التجوُّل الجزئي؛ إذ سيتم السماح بالتجول من الساعة الـ6 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

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