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وأوضح الأمين العام لحزب الله أن "هناك فكرة لدى القيادة السورية بأنه ليس من مصلحة سوريا أن تستدرج إلى حرب مع إسرائيل اليوم"، منبهاً "إسرائيل بأن الصبر وطاقة التحمل لدى القيادة السورية على العدوان الإسرائيلي لهما حدود". وأكد أن "رهان إسرائيل على الجماعات المسلحة في سوريا سقط ولذلك تدخل مباشرة في سوريا".
وأشار نصر الله إلى أنه "منذ اعتداء المسيّرات في الضاحية لم يعتد العدو مجددا بهذه الطريقة، ومعادلة إسقاط المسيّرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية ما زالت قائمة"، مؤكدا أن أي عدوان جوي على لبنان لن يمر من دون رد، وقال لمحاورته:"قد تسمعين في أي وقت أن المقاومة أسقطت مسيّرة إسرائيلية في سماء لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر "لن يمر دون رد"... نصر الله يحذر إسرائيل ويقول إن صبر القيادة السورية له حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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