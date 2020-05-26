ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر موقع تويتر تهنئة للأردن جاء فيها: "في الذكرى ال74 لاستقلال جارتنا المملكة الاردنية الهاشمية نهنئ الشعب الاردني وجلالة الملك عبدالله بن الحسين متمنين لهم المزيد من الانجازات على طريق التقدم والازدهار في ظل السلام والامان ولا شك ان جائحة الكورونا كشفت عن الاداء الممتاز على الصعيد العالمي لتخطي هذه الازمة".
وكان قد حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في 15 مايو/أيار الجاري، من أنه في حال قيام إسرائيل، بضمّ أجزاء من الضفة الغربية في يوليو/ تموز المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية، بحسب ذكرت شبكة "cnn" الإخبارية.
وأضاف الملك عبد الله الثاني، أنه "لا يريد إطلاق التهديدات بشأن تعليق العمل باتفاقية السلام مع إسرائيل، أو تهيئة جواً للخلاف والمشاحنات، مؤكدا دراسته لجميع الخيارات"، بحسب الشبكة.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وهو ما يعترض عليه الأردن بشدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تبادر إلى تجنب الصدام وتهنئ الأردن وملكه بمناسبة الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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