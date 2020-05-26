رئيس الحكومة المغربية ينفي تنازله عن صلاحيات ويرفض إشعال فتيل الاحتقان

ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، فإن العثماني أكد أن لجنة اليقظة الاقتصادية تضم وزراء أعضاء في الحكومة ويعلمون تحت سلطات رئيس الحكومة، مضيفا: "أنا من كلفت الوزير بنشعبون بترؤس لجنة اليقظة الاقتصادية".

وشدد العثماني على أنه لا يوجد أي تناقض بين عمل الحكومة وبين ما تقوم به لجنة اليقظة الاقتصادية، مردفاً بأن "توزيع الاختصاصات في هذه الظرفية التي يعيشها المغرب جاء لتسريع الإجراءات، ولا يوجد أي مشكل في الاختصاصات الحكومية".

وقال العثماني غاضباً في وجه فرق المعارضة: "آش دخلكم بيناتنا كوزراء، نتوما قولو لينا غير دكشي لي درناه واش مزيان، أما حنا راه متفاهمين ولا تصنعو لنا مشاكل حيث لا مشاكل..خلونا مركزين على محاربة الوباء".

وتابع رئيس الحكومة: "قد نختلف في بعض التقديرات، لكن الوزراء لديهم تفويض مني بمراسيم واضحة ومنشورة"، وتابع: "في الدول الديمقراطية الوزراء يختلفون مع رئيس حكومتهم ويعتبرون ذلك بمثابة تمرين ديمقراطي، أم حلال عليهم وحرام علينا". Advertisements

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يأتي هذا ردا على انتقادات المعارضة للعثماني بالتنازل عن صلاحياته لوزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الذي يشرف على لجنة اليقظة الاقتصادية المكلفة بتدبير انعكاسات "كوفيد-19" والإجراءات المالية المواكبة.

وقال المتحدث باسم فريق "البام" المعارض عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة مناقشة عرض رئيس الحكومة حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، اليوم الأربعاء بمجلس النواب: "وزير المالية يترأس لجنة اليقظة، التي أصبحت لها سلطات متعددة وغريبة في بعض الأحيان، وكان من المفروض أن تترأسوها أنتم كمؤسسة رئيس الحكومة تستمدون شرعيتكم من الدستور، لا أن تلقوا عليها عبء إدارة الاقتصاد الوطني وتدبير الملفات الاجتماعية، كل ذلك بدون سند دستوري، علما أنكم أنتم من تفوضون السلطات للوزراء".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 99 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ظرف 24 ساعة، وبذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية للمصابين 7532 مصابا. كما أعلنت الوزارة تسجيل الوزارة شفاء 71 حالة ليبلغ بذلك مجموع حالات الشفاء 4774 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل مجموع الوفيات 200 حالة وفاة.