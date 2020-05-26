شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو القطاع العام في السعودية يعودون إلى أعمالهم اعتبارا من 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيعود موظفو القطاع العام في السعودية إلى أعمالهم تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد 31 مايو أيار بعد توقف دام لأكثر من شهرين وسط إجراءات مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي في كلمة نقلها التلفزيون اليوم الثلاثاء إن العاملين في القطاع العام سيعودون إلى أعمالهم بشكل كامل اعتبارا من 14 يونيو حزيران.
كانت السعودية قد علقت العمل في جميع قطاعات الحكومة في 16 مارس آذار باستثناء قطاعي الصحة والأمن في إطار جهودها لاحتواء الوباء.
وقالت الحكومة أمس الاثنين إنها ستبدأ تخفيف القيود على الحركة والسفر هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن القيود ستُرفع على ثلاث مراحل تبلغ ذروتها بإنهاء حظر التجول بشكل كامل في 21 يونيو حزيران باستثناء مدينة مكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر موظفو القطاع العام في السعودية يعودون إلى أعمالهم اعتبارا من 31 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.