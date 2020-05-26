كورونا.. 5 وفيات باليمن و4 في موريتانيا

اليمن - موريتانيا / الخليج 365

أعلن اليمن، الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات بكورونا، فيما رصدت موريتانيا 4 وفيات بالفيروس.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية، في نشرتها اليومية عبر "تويتر"، إنها سجلت 5 وفيات بكورونا في محافظة حضرموت (شرق).

وأضافت أنها رصدت أيضا 12 إصابة تشمل 6 في حضرموت و4 في محافظة تعز (جنوب غرب) و2 في محافظة أبين (جنوب غرب).

وبذلك يرتفع إجمالي إصابات كورونا، المسجلة في البلاد منذ 10 أبريل/نيسان، في مناطق الحكومة والحوثيين إلى 253؛ بينها 50 وفاة و10 حالات تعاف.

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كان الحوثيون أعلنوا تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

وفي موريتانيا، قال مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف إنه تم تسجيل 6 إصابات و4 وفيات جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 268 بينها 13 وفاة و15 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و645 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 350 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و408 آلاف، وفق موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.