السعودية.. إصابة 3 نساء بقذيفة للحوثيين

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، إصابة 3 نساء جراء سقوط قذيفة من الأراضي اليمنية على منطقة جازان جنوبي البلاد.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، محمد بن يحيى الغامدي، إنهم تلقوا بلاغا بسقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

وأضاف الغامدي أن "المقذوف العسكري أطلقته العناصر الحوثية المدعومة إيرانيا، من الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية في جازان".

وأردف: "الحادث أسفر عن أضرار مادية على مستوى بعض المنازل، وإصابة 3 نساء بشكل خفيف".

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وتابع: "النساء الثلاثة جرى نقلهم إلى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة".

وتستهدف جماعة "الحوثي" بالطائرات المسيرة والصواريخ القصيرة المدى، أهداف سعودية سيما بالمناطق الحدودية، فيما تتهم الرياض الجماعة بتلقي الدعم من إيران.

ومنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة المملكة، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، تحتوي على أكثر من نصف سكان البلاد.

وأدت الحرب العنيفة المستمرة بالبلاد منذ 6 سنوات إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



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