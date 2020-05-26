الجزائر.. إغلاق فندق احتضن حفلا ساهرا رغم الحجر

الجزائر / حسام الدين إسلام / الخليج 365

قررت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، غلق فندق بمدينة وهران (غرب)؛ بسبب مخالفته قواعد الحجر الصحي.

وقالت محافظة وهران إنها "قررت على الفور غلق فندق الزينيت وقاعة حفلاته التي احتضنت حفلا فنيا ساهرا، الإثنين".

وأضافت المحافظة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "الغلق جاء بسبب مخالفة الفندق الالتزام بالإجراءات الوقائية ‏الخاصة بفيروس كورونا واحتضان نشاط بدون رخصة".

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وأوضح البيان أن "السلطات فتحت تحقيقا أمنيا بخصوص هذه الوقائع، وأكد أن السلطات العمومية ستتعامل بكل صرامة مع مثل هذه ‏الحالات باعتبارها مساسا بالسلامة والصحة العامة".‏

ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، فرضت السلطات، حظر التجوال الليلي عبر كافة محافظات البلاد، لتفادي انتشار كورونا، كما علقت كافة النشاطات السياسية والرياضية والثقافية.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت وزارة الصحة الجزائرية 8 آلاف و697 إصابة بالفيروس بينها 617 وفاة، فيما تعافى 4 آلاف و918 مريضا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.