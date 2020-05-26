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ارتفاع وفيات كورونا في اليمن إلى 49

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اليمن / الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و12 إصابة بفيروس .

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة، في نشرتها اليومية عبر "تويتر"، إنها سجلت 5 وفيات بكورونا في محافظة حضرموت (شرق).

وأضافت أنها رصدت أيضا 12 إصابة تشمل 6 في حضرموت و4 في محافظة تعز (جنوب غرب) و2 في محافظة أبين (جنوب غرب).

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وأفادت اللجنة أنه بذلك يرتفع لإجمالي إصابات كورونا، المسجلة في البلاد منذ 10 أبريل/نيسان، إلى 249؛ بينها 49 وفاة و10 حالات تعاف.

ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت رصد 4 حالات فقط بينها وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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