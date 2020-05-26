ارتفاع وفيات كورونا في اليمن إلى 49

اليمن / الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و12 إصابة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة، في نشرتها اليومية عبر "تويتر"، إنها سجلت 5 وفيات بكورونا في محافظة حضرموت (شرق).

وأضافت أنها رصدت أيضا 12 إصابة تشمل 6 في حضرموت و4 في محافظة تعز (جنوب غرب) و2 في محافظة أبين (جنوب غرب).



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وأفادت اللجنة أنه بذلك يرتفع لإجمالي إصابات كورونا، المسجلة في البلاد منذ 10 أبريل/نيسان، إلى 249؛ بينها 49 وفاة و10 حالات تعاف.

ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت رصد 4 حالات فقط بينها وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي.



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