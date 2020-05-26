اليمن.. فريق أممي إلى عدن لمكافحة كورونا

اليمن/شكري حسين/ الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن فريقا أمميا سيصل الخميس إلى العاصمة المؤقتة "عدن" لإنشاء وحدة طبية متكاملة لمجابهة كورونا.

وذكرت وكالة سبأ (حكومية)، على لسان وزير الصحة ناصر باعوم، أن فريقا أمميا يضم بعض الخبراء، سيصل الخميس إلى عدن للبدء في إنشاء وحدة طبية متكاملة بسعة 100 سرير لاستقبال ورعاية حالات الإصابة بكورونا.

وأشار باعوم إلى أن وصول الخبراء يأتي بناء على الاهتمام والتنسيق الذي تبذله الحكومة في البلاد مع المنظمات الأممية، ودعواتها التي وجهتها لدعم القطاع الصحي.

وأوضح: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بالتعاقد مع شركة (اسبن ميديكال) -وهي شركة مزود عالمي لحلول الرعاية الصحية الطارئة- للبدء في إنشاء الوحدة الطبية المتكاملة لعلاج واستقبال حالات الإصابة بكورونا، متضمنة وحدة عناية مركزة".

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ولفت باعوم إلى أن عدن ستقوم باستقبال الفريق وستقدم له كافة التسهيلات لتمكينه من أداء مهامه.

وجدد التزام الحكومة بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمنظمات الأممية والإقليمية لتنفيذ برامجها وأعمالها في اليمن.

وأكد باعوم أن التنسيق مستمر مع المانحين والمنظمات في دعم القطاع الصحي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وانتشار الأوبئة والحميات وخصوصا كورونا في عدد من المحافظات.

وسجل اليمن، حتى الإثنين، 222 إصابة بكورونا، بينها 42 وفاة، و10 حالات شفاء.

ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي سجلت حتى 18 مايو/أيار الجاري، 4 حالات فقط بينها وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.