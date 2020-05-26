الجيش الليبي يدمر مدرعة إماراتية ويسيطر على آليات عسكرية لحفتر

طرابلس / الخليج 365

تمكن الجيش الليبي، الثلاثاء، من تدمير مدرعة إماراتية والسيطرة على آليات عسكرية لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر جنوبي طرابلس.

وأعلن المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، عن تدمير مدرعة إماراتية في محور الخلاطات جنوبي العاصمة.

وأوضح مقطع مصور نشره المركز عبر "تويتر"، المدرعة الإماراتية أثناء احتراقها، بعدما دمرتها كتيبة "301 مشاة" التابعة للجيش الليبي.

في سياق متصل، أظهر مقطع مصور نشرته قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، عناصر الجيش الليبي أثناء فحصها لدبابتين تابعتين لمليشيا حفتر وذخائر، إثر السيطرة عليها بمحور "عين زارة"، جنوبي طرابلس.



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كما ظهر في المقطع، أحد عناصر الجيش الليبي وهو يقول: "في الوقت الذي يدرس أبناء الانقلابيين في الخارج، يستخدمون هذه الدبابات ضد الفقراء من أبناء الشعب الليبي".

وتأتي التطورات عقب نجاح الجيش الليبي في السيطرة، خلال الأيام القليلة الماضية، على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرات حمزة واليرموك والصواريخ.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.