اليمن.. مقتل 7 في اشتباكات بين أفراد قبيلة في حضرموت

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365
قُتل 7 يمنيين وأُصيب آخر، الثلاثاء، في اشتباكات مسلحة بين أفراد إحدى القبائل بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.
وقال مسؤول أمني يمني، للأناضول، إن "اشتباكات اندلعت بين أسرتين من قبيلة آل علي بن سالم بمديرية حريضة غربي المحافظة".
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الاشتباكات المسلحة بين الطرفين نشبت على خلفية نزاع لم تعرف تفاصليه بعد".
وذكر أن الاشتباكات بين الأسرتين أسفرت عن مقتل 7 من أفرادهما وإصابة آخر.
وأشار إلى وجود مساعي يبذلها مسؤولون حكوميون وزعماء قبائل لإنهاء التوتر بين الطرفين.
وتلجأ بعض القبائل اليمنية أحيانا إلى استخدام السلاح لحل نزاعاتها ومشكلاتها، في ظل ضعف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية، جراء الحرب التي تشهدها البلاد للعام السادس على التوالي.
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