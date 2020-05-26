كورونا.. وفاتان بالمغرب و141 إصابة في البحرين

الرباط، المنامة / الخليج 365

أعلن المغرب، الثلاثاء، تسجيل وفاتين بكورونا، فيما رصدت البحرين 141 إصابة بالفيروس.

في المغرب، رصدت وزارة الصحة حالتي وفاة و45 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 7 آلاف و577، بينها 204 وفيات، و4 آلاف و881 حالة تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 141 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 22 حالة تعاف.

وأوضحت في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 9 آلاف و366، بينها 14 وفاة، و4 آلاف و938 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و642 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 349 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و408 آلاف، وفق موقع "Worldometer".

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