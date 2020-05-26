أردوغان وتبون يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

إسطنبول / الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وتبون تبادلا التهاني بعيد الفطر خلال اتصال هاتفي بينهما.

وأوضح أن الجانبين تناولا أيضا العلاقات الثنائية وفي مقدمتها مكافحة جائحة كورونا، وقضايا إقليمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث بحثا خطوات تعزيز العلاقات بين البلدين.

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