كورونا.. 14 وفاة في مصر وإصابتان بليبيا

القاهرة، طرابلس / الخليج 365
سجلت مصر، الثلاثاء، 14 وفاة بكورونا، فيما رصدت ليبيا إصابتين بالفيروس.
في مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 وفاة و789 إصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 18 ألفا و756، منها 797 وفاة، و5 آلاف و27 حالة تعاف.
وفي ليبيا، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، إنه جرى تسجيل إصابتين بكورونا، وحالتي شفاء واحدة، دون وفيات.
وأضاف في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 77؛ منها 3 وفيات، و40 حالة شفاء.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و639 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 349 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و406 آلاف، وفق موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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