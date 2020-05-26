كورونا.. 8 وفيات بالجزائر و5 في العراق

الجزائر - بغداد / الخليج 365

سجلت الجزائر، الثلاثاء، 8 وفيات بكورونا، فيما رصد العراق 5 وفيات بالفيروس.

في الجزائر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 8 وفيات، و194 إصابة بكورونا، إضافة إلى 171 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 8 آلاف و637، بينها 617 وفاة، و4 آلاف و918 حالة تعاف.

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وفي العراق، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 6 وفيات، و216 إصابة، إضافة إلى تعافي 41 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و848، منها 169 وفاة، وألفان و852 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و631 ألفا، توفي منهم نحو 349 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و339 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.