الجزائر - بغداد / الخليج 365
سجلت الجزائر، الثلاثاء، 8 وفيات بكورونا، فيما رصد العراق 5 وفيات بالفيروس.
في الجزائر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 8 وفيات، و194 إصابة بكورونا، إضافة إلى 171 حالة شفاء.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 8 آلاف و637، بينها 617 وفاة، و4 آلاف و918 حالة تعاف.
وفي العراق، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 6 وفيات، و216 إصابة، إضافة إلى تعافي 41 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و848، منها 169 وفاة، وألفان و852 حالة تعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و631 ألفا، توفي منهم نحو 349 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و339 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 8 وفيات بالجزائر و5 في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.