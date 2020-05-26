كورونا.. وفاة بالصومال و7 إصابات في الأردن

ليث الجنيدي / الخليج 365

سجلت الصومال، الثلاثاء، وفاة بكورونا، فيما رصد الأردن 7 إصابات بالفيروس.

في الصومال، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل وفاة و22 إصابة، و18 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر تويتر، أن إجمالي الإصابات بلغ 1711، بينها 67 وفاة، و253 حالة تعاف.

Advertisements

وفي الأردن، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 7 إصابات، إضافة إلى تعافي 9 مرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 718، بينها 9 وفيات، و459 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و631 ألفا، توفي منهم نحو 349 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و339 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.