الأمم المتحدة: 25 ألف عائلة باليمن ستفقد المساعدات في يونيو

اليمن / الخليج 365

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن 25 ألف عائلة باليمن ستفقد المساعدات الشهر المقبل؛ بسبب نقص التمويل.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية أدلت بها المتحدثة باسم المفوضية الأممية، شابيا مانتو.

وشددت المسؤولة الأممية في تصريحها على ضرورة توقف الحرب الطاحنة في اليمن المستمرة منذ سنوات.

وتحدثت مانتو بأن نقص التمويل يهدد بوقف البرامج الإنسانية في اليمن التي تعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

ودعت إلى تعاون دولي لمساعدة اليمنيين لحماية أنفسهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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ونهاية أبريل/نيسان الماضي، حذرت المفوضية ذاتها من احتمال توقف المساعدات المقدمة إلى مليون نازح ولاجئ في اليمن؛ بسبب نقص التمويل.

وأضافت المفوضية حينها أنها "تسعى للحصول على مبلغ 89.4 مليون دولار بشكل عاجل".

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات.



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