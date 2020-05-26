الجيش الليبي يأسر 15 من مليشيا حفتر جنوبي طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، مصادرة آلية مسلحة، وأسر 15 من ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر في محور الخلة جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش، العقيد طيار محمد قنونو، نشره عبر "فيسبوك"، المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وقال قنونو إن "قواتنا البطلة تُسيطر على آلية مسلحة، وتقبض على 15 عنصراً من ميليشيا حفتر الإرهابية في محور الخلة".

وقبل ساعات، أعلن الجيش الليبي أن قواته عززت مواقعها، واقتحمت تمركزات مهمة كانت تحتلها مليشيا حفتر في محاور جنوبي طرابلس.

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كما بدأ الجيش الليبي بالتقدم نحو مطار طرابلس القديم ومواقع استراتيجية بمحيطه جنوبي العاصمة، وفق مصدر عسكري للأناضول.



وتأتي التطورات عقب نجاح الجيش الليبي في السيطرة، خلال الأيام القليلة الماضية، على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.



وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.