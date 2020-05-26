تونس.. تأجيل النظر بقضية "هجوم بنقردان" إلى 14 يوليو

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

- الهجوم استهدف قبل أكثر من 4 سنوات المدينة وأسفر عن مقتل 55 من "داعش" و12 من القوات التونسية و7 مدنيين

- التأجيل يأتي "استجابة لطلب أطراف القضية المتمثل في مزيد دراسة ملفاتها"، وفق مصدر قضائي للأناضول

قرر القضاء التونسي، الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية هجوم إرهابي استهدف، قبل أكثر من أعوام، مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا، من قبل تنظيم "داعش"، إلى 14 يوليو/ تموز المقبل.

ويأتي قرار التأجيل "استجابة لطلب أطراف القضية المتمثل في مزيد دراسة ملفاتها"، وفق مصدر قضائي.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به محسن الدالي، نائب المدعي العام، رئيس مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.

وقال الدالي إن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم تأجيل (النظر في) قضية الهجوم الإرهابي على مدينة بنقردان التابعة لولاية مدنين (جنوب شرق)، إلى 14 يوليو المقبل".

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ولفت إلى أن التأجيل يأتي "استجابة لطلب أطراف القضية المتمثل في مزيد دراسة ملفاتها".

وأضاف الدالي أنه "تم تقديم 5 طلبات إفراج عن متهمين في القضية نفسها، وتم قبول اثنين منها ورفض 3"، مشيرا أن "عدد الموقوفين على ذمة قضية الهجوم الإرهابي على بنقردان يبلغ 47 شخصا".

وفي 7 مارس/ آذار 2016، هاجمت عناصر من "داعش" الإرهابي مقر ثكنات عسكرية وأمنية في مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا، واشتبكت مع قوات الأمن والجيش.

وأسفر الهجوم عن مقتل 55 مسلحا من "داعش"، و12 من القوات التونسية، و7 مدنيين، بينما تم توقيف 52 مشتبها بهم كانوا ينوون إقامة "إمارة داعشية"، وفق مسؤولين تونسيين.

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