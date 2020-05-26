تونس.. ضبط 49 مهاجرا غير نظامي إلى أوروبا

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت تونس، الثلاثاء، إحباط 4 عمليات متفرقة لـ49 مهاجر غير نظامي، حاولوا التسلل بحرا إلى أوروبا.

جاء ذلك فيبيانات نشرها الناطق باسم الحرس (الدرك) التونسي، حسام الدين الجبابلي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

ووفق المصدر ذاته، تمكن خفر السواحل بمحافظة نابل (شرق)، الإثنين، من ضبط مركب على متنه 21 شخصا بينهم نساء، حاولوا اجتياز الحدود البحرية باتجاه المياه الأوروبية.

وفي ذات المحافظة، تمكنت فرقة الإرشاد (الإعلام) البحري (تابعة لوزارة الداخلية) بمدينة قليبية، من ضبط سيارة على متنها 6 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية إلى إيطاليا.

ووفق المصدر نفسه، تمكن حرس سواحل منطقة بليانة بمدينة العامرة (محافظة صفاقس/ جنوب)، الأحد، من ضبط مركب مسروق، وعلى متنه 14 شابا، (5 منهم مطلوبون لقضايا حق عام)، حاولوا الهجرة إلى أوروبا.

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وباليوم نفسه، ألقى خفر سواحل بجزيرة قرقنة (محافظة صافقس) على 8 شباب أثناء محاولتهم عبور البحر إلى إيطاليا، بحسب المصدر ذاته.

والسبت الماضي، أحبط حرس السواحل 10 عمليات هجرة غير نظامية، تم خلالها إلقاء القبض على 223 شخصا.

وازدادت وتيرة الهجرة غير النظامية، منذ عام 2011، إلا أنها تراجعت في الفترة السابقة، بعد تشديد السلطات من إجراءاتها ضد منظميها.

ووفق أرقام رسمية، فإن 22 ألف شاب تونسي هاجروا بطرق غير نظامية، في 2011، نحو السواحل الإيطالية.

وتعد البطالة والظروف الاجتماعية وضعف عجلة التنمية في البلاد، السبب الرئيس الذي يدفع الشباب للهجرة بشكل غير نظامي إلى أوروبا.



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