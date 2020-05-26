السودان: لم نستقبل أي طائرات إسرائيلية

الخرطوم / الخليج 365

- وفق تصريح أدلى به للأناضول الناطق باسم مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي عبدون

- المتحدث باسم الجيش السوداني: الطائرة التي هبطت بالخرطوم اليوم تركية وتحمل مساعدات طبية

أكدت السلطات السودانية، الثلاثاء، أن مطار الخرطوم لم يستقبل أية طائرات إسرائيلية، ردا على تقارير إعلامية بهذا الخصوص.

وقال الناطق باسم مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي عبدون، للأناضول: "لم تهبط أي طائرة إسرائيلية اليوم بمطار الخرطوم".

ومضى عبدون مؤكدًا: "ليس لدينا أي رحلات طيران مجدولة أو عارضة بمطار الخرطوم الدولي".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، إن الطائرة التي هبطت بالخرطوم الثلاثاء، هي تركية وتحمل مساعدات طبية.

وأوضح الحسن، في تصريحات إعلامية، أن الطائرة التركية هبطت بالقاعدة الجوية في الخرطوم، وكان في استقبالها لواء طبيب يتبع لإدارة الخدمات الطبية.

وأكد أن "الأجواء السودانية لا تُفتح إلا عبر ترتيبات معلومة، ولا يوجد اتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية، ناهيك عن هبوطه في مدرج مطار سوداني".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، عن وسائل إعلام إسرائيلية (لم تسمها)، أن طائرة إسرائيلية طراز (N84UP) هبطت في الخرطوم.

وفي فبراير/شباط الماضي، عبرت طائرة إسرائيلية، لأول مرة، فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية آنذاك، إن طائرة نفاثة إسرائيلية (M-ABGG) أقلعت من إسرائيل متوجهة إلى مطار كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بعدما مرت عبر الأجواء السودانية.

وأوضحت الصحيفة أن البرهان أبلغ نتنياهو خلال لقائهما بمدينة عنتيبي الأوغندية، في فبراير، أن بلاده ستسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها باستثناء طائرات شركة "العال" (الناقل الوطني الإسرائيلي).

وفي عدة حالات سابقة، مرت طائرات إسرائيلية عبر أجواء السودان، لكنها اضطرت للتوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تسجل الرحلة باعتبارها "رحلة إسرائيلية"، وفق المصدر ذاته.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.