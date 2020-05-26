إسبانيول وليغانيس يقدمان تذاكر الموسم المقبل مجاناً

أعلن كل من إسبانيول وليغانيس المنافسين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إن جماهيرهما حاملة تذاكر هذا الموسم ستحصل على تذاكر مجانية للموسم المقبل 2020-2021 بالكامل لتعويضهم عن المباريات التي ستقام دون جماهير بسبب جائحة فيروس كورونا

ومن المقرر أن تعود مباريات الدوري الإسباني الشهر المقبل، بعد توقفها منذ مارس (آذار) الماضي لاستكمال 11 جولة في الموسم لكن، مثل الدوري الألماني، لا يمكن للجماهير حضور المباريات لمنع انتشار الفيروس.

ومن غير الواضح متى يمكن للجماهير العودة للملاعب إذ ينصح الخبراء الطبيون بضرورة تجنب التجمعات لحين وجود لقاح لعلاج المرض والذي من غير المحتمل أن يكون متاحاً قبل العام المقبل.

وفي ظل صراع الفريقين للنجاة من الهبوط، قد يلعب أحدهما في الدرجة الثانية أو كلاهما الموسم المقبل.

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وقال ليغانيس بيان للنادي الذي يقع في مدينة تحمل نفس الاسم خارج مدريد: “ليغانيس سيجدد تلقائياً كافة تذاكر الموسم الحالي للموسم المقبل، مع الأخذ في الاعتبار الأثار المترتبة على كوفيد-19 على البلاد وخاصة مدينة ليغانيس، النادي يريد تعويض جماهيره وحاملي التذاكر الموسمية”.

وقال إسبانيول الذي يتخذ من برشلونة مقراً له إنه قدم 27.833 ألف تذكرة مجانية للموسم المقبل 2020-2021 ويمكنه تعويض 20% من قيمة التذاكر الموسمية هذا الموسم مقابل المباريات التي ستغيب عنها الجماهير.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي بات خيتافي أول فريق في دوري الأضواء الإسباني يعوض جماهيره بتذاكر مجانية للموسم المقبل.