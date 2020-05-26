الطيران المدني : استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداء من الأحد 31 مايو

أعلنت ‏هيئة ⁧‫الطيران المدني‬⁩ استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من الأحد 31 مايو 2020م وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية. واكملت الهيئة استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي؛ لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطاراتالسعودية مع اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة. وقالت سيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين. وستعمل الهيئة بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي. اظهر المزيد

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