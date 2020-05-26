اتحاد القدم يدرس تقديم موعد استئناف الدوري

يدرس اتحاد القدم، تقديم موعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى بداية شهر أغسطس المقبل، بدلاً عن 20 من ذات الشهر، وهو الموعد الذي اقترح خلال اجتماع رابطة الدوري مع أعضائها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكشفت مصادر، أن اتحاد القدم ينتظر المستجدات حول آلية عودة لاعبي الأندية الأجانب، في ظل تعليق رحلات الطيران الدولية، تمهيدًا لانضمامهم للتدريبات، استعداداً لاستئناف المنافسات الرياضية في السعودية.

هذا وينتظر أن يقرر الاتحاد الموعد الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، استنادًا على المستجدات بخصوص موعد عودة تدريبات الأندية المرتبط بالتحاق جميع اللاعبين من بينهم “الأجانب” بخلاف طواقم الأجهزة الفنية.

وكانت رابطة دوري المحترفين حددت يوم 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف الدوري بعد إيقاف المسابقة في شهر مارس الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب المسابقة برصيد 51 وبفارق 6 نقاط عن منافسه النصر صاحب المركز الثاني، ذلك مع تبقي 8 جولات على إنتهاء الدوري.