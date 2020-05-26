شرطة القصيم تطيح بـ3 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر، وبحوزتهم (5943) قرص إمفيتامين، وقطعة تزن (37) جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تنكُّرهم بزي نسائي أثناء مرورهم بإحدى النقاط الأمنية، ومحاولتهم الفرار بعد اشتباه رجال الأمن بوضعهم؛ إذ تمت متابعتهم، وضبطهم، والقبض عليهم، وإيقافهم، والتحفظ على المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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