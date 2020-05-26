علامات تحدد أماكن وقوف المصلين في المساجد للحفاظ على التباعد الاجتماعي (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صوراً، توضح وضع علامات لأماكن وقوف المصلين بالمساجد. وتهدف هذه العلامات ضمان وجود مسافة كافية بين المصلين ، كإجراء احترازي وحرصاٌ على التباعد الاجتماعي في إطار الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة، وتنفيذا لتعميم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. واختلفت العلامات المحددة للوقوف في الصور، فمنها ما وضع شكل(X)باستخدام شريط لاصق للمكان غير المسموح بالوقوف فيه. Advertisements وتم تداول صور لعلامات أخرى، عبارة عن وضع لاصقا على شكل علامة القدمين بما يكفي لمسافة الـ 2 متر الملزم بها.

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