السعودية تسمح بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة

ذكر التلفزيون السعودي يوم الثلاثاء أن السعودية ستسمح بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وذلك في إطار تخفيف المملكة لقيود الحركة التي كانت قد فرضتها لكبح انتشار فيروس كورونا.
وقال التلفزيون الرسمي بحسابه على تويتر نقلا عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إن الجوامع والمساجد ستفتح أبوابها قبل الصلاة بعشرين دقيقة وستغلقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة.
ويوم الاثنين قالت السلطات السعودية إنها سترفع القيود على ثلاث مراحل تنتهي برفع حظر التجول في 21 يونيو حزيران في عموم البلاد باستثناء مدينة مكة.
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