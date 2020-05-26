دولتان عربيتان تعلنان استمرار استخدام "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هيدروكسي كلوروكين يستخدم لعلاج مرضى الملاريا

أعلن الأردن والجزائر، استمرار استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" المضاد للملاريا لعلاج مرضى كورونا، رغم توصية منظمة الصحة العالمية بوقف استخدامه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأكد المسؤول عن ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان إسحق، أنه لم يتم لغاية اللحظة بحث إيقاف استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" في البلاد، وقال إن الأمر سيتم طرحه على اللجنة المشكلة للبروتوكول العلاجي واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بدوره، أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور بقّاط بركاني، أن بلاده لا تعتزم وقف استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين"، مشيرا إلى أنه "تم علاج آلاف الحالات بهذا الدواء بكثير من النجاح إلى يومنا هذا ولم نسجل أي أعراض غير مرغوب فيها أو أي حالة وفاة مرتبطة باستخدام كلوروكين".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الاثنين أنها علقت مؤقتا، في إجراء وقائي، التجارب السريرية لعقار "هيدروكسي كلوروكين" التي تجريها مع شركائها في دول عدة.

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وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن هذا القرار اتخذ غداة نشر دراسة في مجلة "ذا لانسيت" الطبية اعتبرت أن اللجوء إلى "الكلوروكين" أو مشتقاته مثل "هيدروكسي كلوروكين" للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

وكانت مجموعة من الدول أعلنت بدء اعتماد هذا العقار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا فعالية "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" في هذا المجال.