تحذير من خطر الكمامات على الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد أطباء يابانيون أنه يجب عدم استخدام الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، لأنها قد تسبب لديهم صعوبة في التنفس وتزيد من خطر الاختناق، ومشاكل أخرى في هذا العمر.



ودعا الأطباء الآباء والأمهات إلى عدم استخدامها مع أطفالهم في الوقت الذي بدأت فيه البلاد تخفف الإجراءات التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وعودة بعض الأنشطة مرة أخرى، بحسب ما ذكرت شبكة"cnn" البريطانية.

ورفع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق الأربع التي كانت متبقية يوم أمس الاثنين، بعد تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة في أنحاء البلاد، لكنه حذر من أن القيود يمكن أن تفرض من جديد إذا بدأ الفيروس في الانتشار مجدداً.

ويوصي خبراء في مجال الصحة في أنحاء العالم باستخدام الكمامات عند تعذر الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار المرض مع بدء الدول تخفيف القيود التي فرضت لاحتوائه.

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لكن رابطة أطباء الأطفال اليابانية حذرت من أن الكمامات أخطر من اللازم على الرضع.

وقالت الرابطة: "الكمامات قد تسبب صعوبات في التنفس لأن ممرات الهواء ضيقة لدى الرضع" بما يزيد العبء على قلوبهم، مشيرة إلى أن الكمامات تزيد أيضاً من خطر ارتفاع درجة الحرارة لديهم.

وذكرت الرابطة في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت: "دعونا نتوقف عن استخدام الكمامات للأطفال دون الثانية من العمر".

وأضافت أنه حتى الآن لم تظهر سوى أعداد ضئيلة للغاية من الحالات الخطرة للإصابة بالمرض بين الأطفال، وأن أغلب من تعرضوا للمرض أصيبوا بالعدوى من أفراد أسرهم، لكن لم تظهر بؤر تفشٍ في مدارس أو مراكز رعاية نهارية.

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إنه لا ينبغي استخدام كمامات قماشية للأطفال دون الثانية من العمر.