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وأشار إلى أن "عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم الأحد، بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حالياً، ولا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75% من موظفي الجهة اعتبارا من يوم الأحد 7 يونيو/ حزيران".
وتابع بالقول: "يكتمل عودة جميع الموظفين لمقرات العمل يوم الأحد 14 يونيو/ حزيران، كاشفاً عن "تطبيق نظام حضور وانصراف مرن لسلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل".
ووافقت الحكومة السعودية على تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشملت الإجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن رسميا مواعيد عودة العمل بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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