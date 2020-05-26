الجيش الأمريكي يدخل قافلة معدات عسكرية وأبراج اتصالات إلى الحسكة

© Sputnik . Attia Al-Attia وأكدت مصادر أهلية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة لمراسل وكالة "سانا" السورية للأنباء أن "رتلا يضم شاحنة دخلت من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي تحمل حاويات ومدرعات إضافة لثلاثة أبراج خاصة بالاتصالات". ومصادر أهلية في قرية السويدية شمال شرق المحافظة أشارت إلى "دخول 6 مدرعات تابعة لقوات أمريكية من قرية المحمودية في العراق الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي واتجهت الى حقول كرتشوك النفطية السورية التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي"، في انتهاك للقانون الدولي، بحسب وصف الوكالة ذاتها.

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