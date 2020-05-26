الجيش الأمريكي يدخل قافلة معدات عسكرية وأبراج اتصالات إلى الحسكة

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ومصادر أهلية في قرية السويدية شمال شرق المحافظة أشارت إلى "دخول 6 مدرعات تابعة لقوات أمريكية من قرية المحمودية في العراق الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي واتجهت الى حقول كرتشوك النفطية السورية التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي"، في انتهاك للقانون الدولي، بحسب وصف الوكالة ذاتها.
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