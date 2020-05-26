الصين ترسل مستلزمات طبية ووقائية إلى الكويت

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قال سفیر الكویت لدى الصین سمیح حیات الیوم الثلاثاء إن ثلاث طائرات شحن عملاقة غادرت مطار شانغھاي الدولي متجھة الى البلاد وعلى متنھا مئات الأطنان من المستلزمات الطبیة والوقائیة لتعزیز المخزون الاستراتیجي في البلاد.

كما كشف السفیر حیات في بیان تلقت وكالة الانباء الكویتیة (كونا) نسخة منه عن أن ثلاث طائرات شحن أخرى مجدولة أیضاً ضمن الجسر الجوي القائم مع الصین في نھایة الاسبوع الجاري.

وأشار إلى أن عدد طائرات الشحن منذ بدء جائحة كورونا وحتى الان بلغ 16 طائرة شحن مدنیة وعسكریة ضمن جدول إمداد البلاد بالمستلزمات الطبیة والوقائیة لتعزیز المخزون الاستراتیجي في وزارة الصحة الكویتیة والقطاعات الاخرى في الدولة بإشراف وتوجیھ مباشر من جانب مجلس الوزراء الكویتي.

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كما لفت إلى أن ھناك شحنات أخرى من المستلزمات الطبیة والوقائیة انطلقت الاسبوع الماضي من الصین باتجاه البلاد عن طریق الشحن البحري ومن المتوقع وصولھا الى الكویت قریباً.

وأعرب السفیر حیات عن تقدیر الكویت للجھود المتواصلة التي تقوم فیھا الحكومة الصینیة وخاصة في وزارتي الخارجیة والتجارة وھیئة الجمارك المركزیة في تقدیم الدعم الدائم وتسھیل كافة الاجراءات وتذلیل الصعوبات والعقبات امام السفارة الكویتیة في بكین لدعم جھود احتواء ومكافحة فیروس كورونا.

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