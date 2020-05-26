شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى ورئيس إندونيسيا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، اتصالا هاتفيا من جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بحثا خلاله علاقات الصداقة وجوانب التعاون المختلفة بين البلدين وفرص تنميتها ودعمها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تبادل الشيخ محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا - خلال الاتصال - التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ..معربين عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار وأن تنعم الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام.

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كما تطرقا إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة في ما يتعلق بالجهود الدولية المبذولة للاستجابة الفاعلة لمواجهة تحدى " كورونا " وسبل الحد من آثاره الإنسانية على المستويات كافة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، تلقى،الأثنين، اتصالا هاتفيا من ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، وبحثا خلاله مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وأهم التطورات العالمية وبشكل خاص تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تلقيت اتصالا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي..ناقشنا خلاله مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وأهم التطورات العالمية وبشكل خاص تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا وأهمية تنسيق الجهود في مكافحته ومعالجة آثاره المختلفة".