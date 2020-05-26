شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف المدن الأعلى في معدلات التعافي من كورونا.. الرياض في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة قائمة المدن التي شهدت ارتفاعاً في حالات التعافي، حيث جاء الرياض في مقدمة القائمة مسجلة شفاء 10,089 حالة منذ بداية أزمة وباء كورونا، من أصل 48450 حالة شفاء في المملكة.

ووفقًا لموقع إحصائيات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة، جاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ8,755حالة تعافٍ – ثم جدة بـ7,995، والمدينة المنورة 7,123، والدمام 3,332، والهفوف 2,414، والجبيل 1,829، والخبر 1,030، الطائف 682، وبيش 677.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 76726، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2782، ما يرفع الإجمالي إلى 48450، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى411 حالة، بعد تسجيل 12 حالة.